"كوماندوز" أفغاني يحرر عشرات المحتجزين بسجن لطالبان

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

تمكنت قوات أفغانية خاصة (كوماندوز)، الثلاثاء، من تحرير 41 شخصا من سجن تابع لطالبان في إقليم هرات غرب البلاد.



وقال جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم إقليم هرات، إنه من بين المحتجزين الذين تم تحريرهم 22 مدنيا و19 من قوات الأمن الأفغانية. وكانوا جميعا محتجزين في منطقة بشتون زرجون بالإقليم.

وأضاف فرهاد أن القوات الخاصة قتلت سبعة من حراس السجن خلال العملية.

وبعد الاستجواب والفحص الطبي، تمت إعادة الأسرى المحررين إلى عائلاتهم.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الأفغانية نبأ نجاح العملية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن القوات الخاصة حررت ثمانية أشخاص في وقت متأخر يوم الأحد الماضي من سجن لطالبان في منطقة بغلان المركزية، بإقليم بغلان شمالي البلاد.

وتخوض قوات الأمن الأفغانية معركة مع طالبان منذ أكثر من أسبوع في المنطقة دون تحقيق إنجازات تذكر.

وكثفت حركة طالبان هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المقاطعات والقواعد الأمنية الأكبر في أعقاب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان، في أول مايو/أيار الجاري.