عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وأنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية هاتفيا سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" وأهمية العمل على بن



كما استعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمو والتطور في التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بالمجالات كافة.

وثمن الجانبان الجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، وأكدا أهمية البناء على ما تحقق والدفع نحو حلول شاملة ومستدامة تقود إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتعود بالخير على شعوبها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين.

وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية وساهمت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات الثابت بأمن واستقرار المنطقة وحرصها على دعم الجهود الاقليمية والدولية التي تبذل في هذا الصدد مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار والسلام يشكلون دعامة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

ورحب بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقيات إبراهيم وتأكيدها على دورها المهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل مشيرا إلى أهمية التطلع نحو مستقبل مشرق لمنطقتنا تسود قيم التسامح والتعايش والمضي قدما في مسار البناء والتنمية.