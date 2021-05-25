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بريطانيا تعيد إجراءات إغلاق محلية بسبب "كورونا الهندي"

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الدمام - شريف احمد - أعادت بريطانيا فرض إجراءات إغلاق محلية في ثمان مناطق بانجلترا، تشهد انتشارا للسلالة الهندية من فيروس كورونا دون أن تعلن عن ذلك.

وكانت الحكومة البريطانية قد قامت الجمعة الماضية بتحديث تعليماتها، قائلة إن الأشخاص الذين يعيشون في بلدات بيدفورد وبلاكبورن وداروين وبرنلي وأحياء كيركليس ونورث تينسايد وهونسلو في لندن ومدينة لستر عليهم الابتعاد عن الذين لا يعيشون معهم، ولا يلتقون بأشخاص ليسوا في أحيائهم إلا في الأماكن المفتوحة ويعملون بالمنزل وأن يتجنبوا التنقل داخل وخارج هذه المناطق.

ويمكن للجميع في انجلترا معانقة أصدقائهم المقربين وأفراد أسرهم، والتجمع مع نحو ستة أشخاص في الأماكن المغلقة والذهاب للعمل والتنقل في أنحاء البلاد.

وخلافا لعادتها، لم تعلن الحكومة البريطانية عن التعليمات، ولكن تم تحديثها على موقعها الإلكتروني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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