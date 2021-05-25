منتخبنا الوطني للصالات يخفق في التأهل لمونديال لاتيفيا 2021

وحاول منتخبنا تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 2 – 7 لكن فريق تايلاند كان ندا قويا بل وأنهى الشوط الأول متقدما بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ومع تراجع حظوظ منتخبنا وآماله في التعويض والمنافسة على بطاقة التأهل بدأ مستوى الفريق ينخفض تدريجيا حيث سير لاعبو تايلاند المباراة لتنتهي المباراة لمصلحتهم برباعية دون رد.



يشار إلى أن تايلاند تأهلت رسميا إلى مونديال لاتيفيا، بانتظار المتأهل الآخر الفائز من مباراة لبنان وفيتنام والتي ستقام مساء اليوم.