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الحكمة تبدي موقفها بشأن محاولات تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ

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بغداد - ياسين صفوان - أبدى تيار الحكمة الوطني، اليوم الثلاثاء، موقفه بشأن محاولات تأجيل الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة طوارئ.
وقال عضو المكتب السياسي للتيار، فادي الشمري، في حديث لـ الخليج 365، إن "‏الحديث عبارة عن جعجعة لاقيمة لها، هناك اصرار على اجراء الانتخابات بموعدها ولايوجد شيء اسمه حكومة طوارئ سوى بمخيلة من يطلقها".

‏وطالب الشمري، الحكومة "بضرورة تكثيف الجهود لتوفير بيئة مناسبة وامنة لاجراء انتخابات شفافة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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