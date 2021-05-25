الحكمة تبدي موقفها بشأن محاولات تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ

بغداد - ياسين صفوان - أبدى تيار الحكمة الوطني، اليوم الثلاثاء، موقفه بشأن محاولات تأجيل الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة طوارئ.

وقال عضو المكتب السياسي للتيار، فادي الشمري، في حديث لـ الخليج 365، إن "‏الحديث عبارة عن جعجعة لاقيمة لها، هناك اصرار على اجراء الانتخابات بموعدها ولايوجد شيء اسمه حكومة طوارئ سوى بمخيلة من يطلقها".



‏وطالب الشمري، الحكومة "بضرورة تكثيف الجهود لتوفير بيئة مناسبة وامنة لاجراء انتخابات شفافة".

