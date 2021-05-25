انت الان تتابع خبر الحكمة تبدي موقفها بشأن محاولات تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أبدى تيار الحكمة الوطني، اليوم الثلاثاء، موقفه بشأن محاولات تأجيل الانتخابات المبكرة وتشكيل حكومة طوارئ.
وقال عضو المكتب السياسي للتيار، فادي الشمري، في حديث لـ الخليج 365، إن "الحديث عبارة عن جعجعة لاقيمة لها، هناك اصرار على اجراء الانتخابات بموعدها ولايوجد شيء اسمه حكومة طوارئ سوى بمخيلة من يطلقها".
وطالب الشمري، الحكومة "بضرورة تكثيف الجهود لتوفير بيئة مناسبة وامنة لاجراء انتخابات شفافة".
وطالب الشمري، الحكومة "بضرورة تكثيف الجهود لتوفير بيئة مناسبة وامنة لاجراء انتخابات شفافة".