المثنى.. حادث سير 'كارثي' ضحاياه 5 أشخاص (صور)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين توفيا، وأصيب ثلاثة آخرين، بحادث سير على الطريق السريع في محافظة المثنى".

وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين وانتشال جثث من فارقوا الحياة".



في ما يلي الصور: