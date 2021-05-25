انت الان تتابع خبر المثنى.. حادث سير 'كارثي' ضحاياه 5 أشخاص (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بوفاة وإصابة خمسة أشخاص إثر حادث سير في المثنى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصين توفيا، وأصيب ثلاثة آخرين، بحادث سير على الطريق السريع في محافظة المثنى".
وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين وانتشال جثث من فارقوا الحياة".
في ما يلي الصور:
وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين وانتشال جثث من فارقوا الحياة".
في ما يلي الصور: