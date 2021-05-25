الناتو يرحب بالعقوبات الأوروبية على بيلاروسياً لهذا السبب

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، بعقوبات الاتحاد الأوروبي على بيلاروسيا، عقب إجبارها طائرة "ريان إير" للطيران، على الهبوط.



وقال بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الأستوني، كاجا كالاس، إن "إجبار بيلاروسيا رحلة ركاب على الهبوط، أمر خطير وغير مقبول".

وقال إنه "خطف من قبل دولة، يوضح كيف يهاجم النظام في مينسك الحقوق الديمقراطية الأساسية ويقمع حرية التعبير والإعلام المستقل. أرحب بالإجراءات الإضافية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى تحقيق دولي عاجل.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الناتو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لبحث هذه المسألة.

واعتقلت بيلاروسيا في مطلع الأسبوع صحافياً معارضاً، لإجبار طائرة ركاب كان يستقلها، على الهبوط في مينسك.