شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تعيد فتح مراكز التسوق .. والأماكن المفتوحة بلا كمامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يعاد فتح مراكز التسوق الكبرى وصالات الألعاب الرياضية والمساجد التي تم إغلاقها منذ أكثر من عام في أذربيجان، اعتبارا من العاشر من يونيو المقبل، بحسب ما قاله شمار موفسوموف، مساعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتم إعادة فتح مترو باكو واستئناف نقل الركاب داخل البلاد، اعتبارا من الـ 31 من مايو الجاري. ولم يعد ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة إلزاميا.