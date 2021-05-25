شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مقتل قيادي في الجناح العسكري لحزب الله اللبناني في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بأن مقتل المدعو مصطفى الغراوي أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، يعكس حجم ومستوى الانخراط الايراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات المحافظة.

وأكد الإرياني بأن للإنخراط الايراني في معركة مأرب، عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا،وتهريب الاسلحة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتسخير الآلة السياسية والاعلامية، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتداد للمشروع التوسعي الايراني في المنطقة.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام، ومسئوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين.