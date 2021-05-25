المتظاهرون في ساحة التحرير يوجهون طلباً للأمن

وقال مراسل الخليج 365، إن "المتظاهرين يطالبون القوات الامنية بعدم احداث الصدامات".

وبدأ المئات من المتظاهرين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بالتجمع في ساحتي التحرير والنسور وسط العاصمة بغداد.



وقال شهود عيان لـ الخليج 365، ان "المئات من المتظاهرين تجمعوا ضمن ساحتي التحرير والنسور وسط العاصمة للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين".