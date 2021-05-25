تسليب سيارتين 'جكسارة' على طريق البصرة الناصرية

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "عصابة تستقل عجلة نوع بيك اب وتحمل اسلحة، أقدمت على تسليب سيارتين نوع جكساره على طريق البصرة الناصرية قرب منطقة ام عنيج".

وأشار إلى أن "العصابة انزلت السياراتين من ناقلة كانت تحمل عدة سيارات، وسرقت سيارتين فقط".

