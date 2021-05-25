تعرّف على فوائد زيت الزيتون.. وما تأثيره على مرضى الضغط؟

انطلاقاً من هنا، قدمت اختصاصية التغذية منى ناصر مجموعة من المعلومات حول قيمة الزيت الغذائية.

فوائد زيت الزيتون على الصحّة



تتعدّد المنافع الغذائية لزيت الزيتون على عمل الأعضاء في الجسم وصحّة الفرد بشكل عام، ومنها:

أولاً: يقي من أمراض القلب، نتيجة احتوائه على 70% من الأحماض الدهنية، التي تقلّل من تراكم الكوليسترول في الدم.

ثانياً: غنيّ بالدهون الصحّية، ولا سيما حمض الأوليك، المفيد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم ضمن معدلاته الطبيعية.

ثالثاً: يحسن من وظيفة الجهاز الهضمي، ما يمنع الإمساك.

رابعاً: يقي الجسم ارتفاع ضغط الدم.