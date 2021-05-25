بالفيديو: الفنان العراقي 'فائز سنفور' يتعرض لوعكة صحية

بغداد - ياسين صفوان - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا يوثق حالة مزرية يمر بها الفنان العراقي المعروف باسم "فائز سنفور".

ويوثق الشريط المصور، حالة مزرية يمر بها الفنان، ويعتلي جبهته جرح ينزف قليلا، لاقت تداولا واسعا، فيما تحدث بعض رود مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأثر الفنان بحالة نفسية.

وبعد التواصل مع نقيب الفنانين، جبار جودي، قال، "توصلنا إلى أن فائز في مستشفى الكندي، وسنتوجه إليه، ونتابع حالته، وسنوافيكم بما نتوصل إليه".