وزير النفط يعلن توفير فرص عمل للخريجين الاوائل في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، عن توفير فرص عمل للخريجين الاوائل في محافظة البصرة.

المكتب الاعلامي للوزارة قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير النفط احسان عبد الجبار التقى اليوم هاني بنا مدير عمليات شركة شلمبرجير(Schlumberger)‏ الاميركية العاملة في قطاع الخدمات النفطية بحقول النفط العراقية في البصرة".

واضاف ان "الوزير اعلن عن اتفاقه على توفير فرص عمل وتشغيل الخريجين الثلاثة الاوائل (هندسة النفط) من الجامعات العراقية الحكومية للسنوات الثلاثة الاخيرة في المحافظة"، مشيرا الى ان "ذلك ضمن مساعي الوزير وجهوده التي تهدف الى توفير فرص عمل للخريجين مع الشركات العالمية المتخصصة لاكتساب المهارة والخبرة".

وتابع المكتب ان "المشمولين سيخضعون الى المقابلة والاختبار من قبل الشركة".