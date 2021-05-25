الداخلية تتابع اجراءات حماية ساحات التظاهر في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اجرى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود اليوم الثلاء، جولات تفقدية ميدانية للاطلاع على سير الاجراءات الامنية الخاصة بحماية المتظاهرين.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز" ان الجولة الميدانية شملت جانبي الكرخ والرصافة وعدد من ساحات المتظاهرين للاطلاع بشكل مباشر على سير الإجراءات الأمنية التي تسهم في توفير الحماية الكاملة للساحات والمناطق المحيطة بها مع التأكيد على الاجهزة المكلفة بالحماية ببذل جهود إضافية تهدف الى خدمة المتظاهرين وتوفير أجواء امنه متميزة.