انت الان تتابع خبر 'رسميا'.. 7 مرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رسميا عن أسماء المرشحين للرئاسة الإيرانية المقررة في 18 يونيو المقبل.