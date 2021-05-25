وزير الإعلام اليمني يعلن مقتل قيادي عسكري بحزب الله في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الثلاثاء، مقتل مصطفى الغراوي أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، إن ذلك "يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات المحافظة".

وأضاف: "الانخراط الإيراني في معركة مأرب، عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا، وتهريب الأسلحة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتسخير الآلة السياسية والاعلامية، تأكيد لطبيعة المعركة باعتبارها امتدادا للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ"إصدار مواقف حازمة إزاء التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسؤوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين".

وفي 10 مايو/أيار الجاري، طالبت حكومة اليمن، المجتمع الدولي بضغط "صريح وواضح" على إيران لوقف تهريب السلاح للحوثي، وذلك بعد مصادرة شحنة أسلحة جديدة ببحر العرب.

وقالت الحكومة إن النظام الإيراني يستخدم شبكات متخصصة معقدة لتهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي، وذلك ضمن مخطط طهران لتصعيد وتيرة الحرب باليمن.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن أدلة متزايدة تشير إلى استمرار أفراد وكيانات إيرانية في تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة ومكوناتها.