ختام زيارة رسمية.. الهادي إدريس يثمن الدعم السعودي للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتم عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت عدة أيام.

وأكد إدريس، في تصريحات صحفية، عقب عودته بمطار الخرطوم الدولي، على متانة العلاقات السودانية السعودية وأن الزيارة كانت ناجحة.



وقال: "أكدنا للمملكة العربية السعودية على إصرار وقدرة الشركاء في حكومة الفترة الانتقالية على عبور المرحلة الحالية والوصول لمرحلة التنمية والاستقرار".

وثمن دور السعودية الداعم للسودان في المحافل الدولية، مشيراً إلى دور المملكة القوي المساند لبلاده في مؤتمر باريس الذي انعقد مؤخرا وسعيها لحث الدول على إعفاء ديون الخرطوم.

وأشار الهادي إلى أن الوفد، الذي رافقه خلال الزيارة التي تمت بدعوة من المملكة العربية السعودية، ضم كلا من وزيري الثروة الحيوانية والتنمية العمرانية والطرق والجسور.

ونبه إلى أن الوزيرين أجريا لقاءات مع رجال المال والأعمال السعوديين، حيث تم إطلاعهم على فرص الاستثمار والتطورات الإيجابية في السودان على الصعيدين السياسي والاقتصادي وانفتاح الخرطوم على الخارج، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وأكد الهادي رغبة المستثمرين السعوديين للاستثمار في السودان، كما قام الوفد بزيارة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.