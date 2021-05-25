الأردن يدعو إلى تهدئة شاملة في الأراضي الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء إلى تهدئة تشمل الضفة الغربية وغزة، والانتقال لحل سياسي للقضية الفلسطينية.



وأكد الصفدي خلال لقائه في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة، والاسراع بالانتقال لحل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم أن عباس استقبل الصفدي الذي نقل له "رسالة تضامن ودعم من الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين".

وأعرب عباس عن تقدير دولة فلسطين رئيساً وحكومة وشعباً، لمواقف المملكة الأردنية الداعمة للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.

وثمن عباس جهود المملكة الأردنية بالتعاون مع الأشقاء العرب والإدارة الأمريكية والأطراف المعنية، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بالتنسيق الكامل بين القيادتين الفلسطينية والأردنية.

وشدد عباس على "ضرورة تكثيف جهود إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وأن تشمل التهدئة أيضا، وقف اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين المدعومين من قوات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وعلى أبناء شعبنا في الضفة".

وأكد ضرورة "احترام الوضع التاريخي وبما يشمل الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".

وعن الحوار الوطني الفلسطيني، جدد عباس تأكيد استعداد القيادة الفلسطينية لمواصلة الحوار الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ملتزمة بالشرعية الدولية.