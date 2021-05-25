شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الامارات يهنئون ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية دولة الدكتور بشر الخصاونة.