الكرملين: سنعلن قريباً موقفنا من القمة بين بوتين وبايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئاسة الروسية ستعلن قريباً موقفها من اللقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وفقاً لـ"روسيا اليوم".



وكان المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي أفاد أمس الإثنين بأن اللقاء بين سكرتير المجلس نيقولاي باتروشيف، ومستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان كان مهما للتحضير للقمة الروسية الأمريكية، مضيفاً أن موعدها ومكانها سيعلنان في وقت لاحق.

وفي موجز صحافي قال بيسكوف، رداً على سؤال عن عكس تصريح باتروشيف، موافقة موسكو على عقد القمة: "سأمتنع في المرحلة الحالية عن أي تعليقات حول هذا الموضوع، وسنصدر إعلانا بهذا الشأن قريباً".