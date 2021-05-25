يونيسف: النزاعات تحرم الملايين من المياه المأمونة والصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف في تقرير جديد إن الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي في النزاعات حول العالم، لا تزال تعرض حياة الملايين من الأطفال للخطر، وتحرمهم وأسرهم من خدمات المياه، والصرف الصحي الحيوية.



ونقل موقع أخبار الامم المتحدة عن مدير برامج الطوارئ في اليونيسف مانويل فونتين أن "الحصول على المياه هو وسيلة للبقاء لا يجب أن تستخدم أبداً، أسلوب حرب".

وأضاف "عندما يتوقف تدفق المياه، يمكن أن تنتشر أمراض مثل الكوليرا، والإسهال مثل النار في الهشيم وغالبا ما تكون لها عواقب قاتلة. المستشفيات لا تعمل، وتزداد معدلات سوء التغذية والهزال. وغالباً ما يُجبر الأطفال والنساء على النزوح بحثاً عن الماء، ما يعرضهم، خاصةً الفتيات، لخطر متزايد من الأذى والعنف".

ودعت المنظمة إلى توفير الحماية العاجلة للأطفال في الصراعات وضمان الوصول إلى المياه الكافية والمأمونة.

ودعت اليونيسف جميع أطراف الصراع إلى الوقف الفوري للهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي والعاملين في هذه المجالات، والوفاء بالتزاماتها بحماية الأطفال في حالات النزاع، بما في ذلك حماية البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

كما دعت الدول، بما فيها أعضاء مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات.

وحثت المانحين على الاستثمار في المياه، والصرف الصحي في حالات النزاع، حيث يمثلان خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية.