شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة البرلمان الكويتي لجلوس نواب في مقاعد الوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الثلاثاء، رفع الجلسة البرلمانية، بعدما أبلغته الحكومة بعدم الحضور، بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم بالبرلمان.

وجلس النائب فارس العتیبي مكان رئیس الوزراء، وخالد العتیبي مكان وزیر الدفاع، ومبارك الحجرف على كرسي وزیر الأوقاف، ومرزوق الخلیفة مكان وزیر الخارجیة. وقال الغانم في تنویه بالمجلس عقب عدم مغادرة النواب الأماكن، إن الحكومة أبلغته بعدم حضورھا الجلسة بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء.

وأعلن الغانم أنه سيوجه الدعوة لعقد جلسة خاصة الخميس، موضحاً أن الجلسة العادية المقبلة ستعقد في الثامن من يونيو المقبل.

وأشار إلى أن مكتب مجلس الأمة سيبت في طلبات الجلسات الخاصة التي تقدم بها بعض النواب لتحديد مواعيد انعقادها.

والأحد الماضي، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، إنه تم رفع الجلسة الخاصة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب النيابي حيث كان الحضور 23 نائباً.