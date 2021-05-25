شكرا لقرائتكم خبر عن فلوريدا تقرّ قانوناً يمنع المنصات الاجتماعية من حذف حسابات المرشحين السياسيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي - أ ف ب

وقّع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس قانوناً يحظر على شركات التواصل الاجتماعي حذف حسابات المرشّحين السياسيين، ما أثار انتقادات من ناشطين في مجال الحريات وقطاع التكنولوجيا.

ويمثل القانون الحلقة الأخيرة في إطار معركة سياسية بشأن السيطرة على المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتخابات 2020 المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، وقيام منصّات كبرى بحظر الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

وسيفرض القانون غرامات مقدارها 250 ألف دولار يومياً إذا حذفت شركات التواصل الاجتماعي حساباً لمرشّح سياسي على مستوى الولاية.

كما يسمح لأهالي فلوريدا بإقامة دعاوى قضائية على شركات التكنولوجيا حال تعرّضهم لمعاملة "غير منصفة".

وأفاد ديسانتيس بأن الخطوة "ستمنع منصات كبرى على غرار فيسبوك وتويتر، من ضبط خطاب السياسيين".

وقال: "تعرّض كثيرون في ولايتنا إلى الرقابة وغيرها من السلوكيات الاستبدادية التي تعد أشبه بتلك التي تتم ممارستها في كوبا وفنزويلا".

وتابع: "إذا فرضت شركات التكنولوجيا الكبرى قواعد بشكل غير متسق للتمييز لصالح عقلية (سيليكون فالي) المهيمنة، فستتم محاسبتها من الآن فصاعداً".

وأضاف أنه "يمكن لأي من سكان فلوريدا حظر أي مرشّح لا يعجبه ولا يريد الاستماع إليه، وهذا حق لكل مواطن. القرار غير عائد إلى شركات التكنولوجيا الكبرى".

ورأى رئيس "رابطة قطاع الكمبيوتر والاتصالات" التي تمثل العديد من شركات التكنولوجيا مات شرويرز، أن القانون سيطلق العنان على الأرجح لموجة من المنازعات القضائية، ولن يحقق الهدف المرجو منه، وقال إن "هذا القانون سيؤدي إلى تقليص خيارات المستخدمين للتعبير عن آرائهم عبر الإنترنت".