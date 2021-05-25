شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل 7289 إصابة جديدة بـ"كورونا" في زيادة قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوالالمبور - رويترز

سجلت ماليزيا الثلاثاء 7289 إصابة جديدة بفيروس كورونا في زيادة قياسية للحالات اليومية الجديدة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 525889 حالة.

وفي ذات السياق، قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في وقت سابق الثلاثاء، إن البلاد سجلت يوم الاثنين 15 إصابة جديدة بوباء «كوفيد-19» انخفاضاً من 18 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن حالتين من الإصابات الجديدة ناتجتان عن عدوى محلية اكتُشفت في إقليم آنهوي وسط البلاد، وأن باقي الحالات وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 18 من 22 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي الصيني 91006 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

أما تايوان، فسجلت 542 إصابة محلية جديدة بمرض «كوفيد-19»، الثلاثاء، منها 261 حالة أضيفت لإجمالي إصابات الأسبوع الماضي، حيث تواصل تعديل أعداد الإصابات بعد تأخير في الإبلاغ عن الحالات الإيجابية، وقررت الحكومة، الثلاثاء، تمديد مستوى الخطر المتعلق بـ«كوفيد-19» حتى 14 يونيو/حزيران، الأمر الذي يعني استمرار فرض قيود على التجمعات في ظل زيادة الإصابات المحلية.