شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنغهاي-رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 15 إصابة جديدة بوباء «كوفيد-19»، الاثنين، انخفاضاً من 18 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان إن حالتين من الإصابات الجديدة ناتجتان عن عدوى محلية اكتُشفت في إقليم آنهوي بوسط البلاد، وإن باقي الحالات وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 18 من 22 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي الصيني 91006 حالات، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.