شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام والتحول الرقمي تثمن التفاعل الإيجابي لأندية الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار الجهود المستمرة لدعم النشاط الإعلامي والرقمي بأندية الإمارة الباسمة وضمن متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج المقترحة، أقامت لجنة الإعلام والتحول الرقمي بمجلس الشارقة الرياضي اجتماعها الدوري بقاعة الاجتماعات في نادي البطائح، يوم الاثنين؛ حيث ناقشت اللجنة سبل تطوير المنظومة الإعلامية، من خلال إدارات ولجان الإعلام في الأندية، بما يُسهم في الارتقاء بالإعلام الرياضي، ويخدم التحول الرقمي، انطلاقاً من حرص جميع لجان المجلس على تنفيذ كل ما يسهم في رقي الرياضة بالإمارة.

وناقشت اللجنة خطط المرحلة المقبلة في أتمتة كافة العمليات، وفي توظيف ورش العمل بما يخدم جودة المحتوى ورغبات الجمهور، ومن أبرزها الورشة الإعلامية الثالثة، التي سيتم تنظيمها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، بحضور جميع أندية الإمارة.

وأشاد المهندس عادل صالح الحمادي، عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة، بالتفاعل والدعم الكبير من قبل الأندية في تفعيل الآليات المقترحة والتوصيات المقدمة.