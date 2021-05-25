شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة يطلق خطته الاستراتيجية الخمسية حتى عام 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي مليحة الرياضي عن خطته الاستراتيجية لخمس سنوات مقبلة وفق منهج علمي ترتكز على تأهيل جيل الشباب ثقافياً ورياضياً وفق الرؤية العامة للنادي «بناء جيل ثقافي رياضي واعي ومتميز» وذلك في حفل نظمه صباح أمس بمقره وسط حضور كبير.

مثل مجلس الشارقة الرياضي سعيد العاجل الخبير بالمجلس وخالد عبدالله الجنيبي رئيس قسم الاستراتيجية والدكتور محمد عبدالعظيم رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي وحضر الحفل سعادة سلطان علي سيف الخاصوني الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة وسعادة مصبح سيف الكتبي مدير بلدية مليحة والدكتور سعيد عبيد بالليث الطنيجي مستشار أسري وتربوي ولفيف كبير من المدعوين.

ورحب محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحه بالحضور وأكد أن إطلاق الاستراتيجية يأتي بعد مراحل قطعها النادي طوال الفترة الماضية لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تم رسمها بناء على إمكاناته وطموحاته للسنوات الخمسة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الخطة التي يعول عليها الكثير في تنظيم جهود التطوير بالنادي بهدف الوصول بعمليات النادي إلى أعلى مستويات الكفاءة والأداء الوصول بوضوح إلى تحقيق الغايات.

بدأ الحفل بإطلاق سلطان علي سيف الخاصوني رئيس المجلس البلدي للخطة الاستراتيجية الخمسية للنادي وسط تصفيق الحضور، وقدمها بعدها ناصر المحرزي عضو مجلس إدارة نادي مليحه رئيس لجنة التميز بالنادي شرحا وافيا حول ملامح الخطة الاستراتيجية لعام 2021-2025.

وفي معرض تقديمه حول مرتكزات إعداد استراتيجية نادي مليحه، أشار المحرزي بأن الاستراتيجية ارتكزت على تسعة محاور هي الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات واستراتيجية الهيئة العامة للرياضة واستراتيجية وتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي وقرار تشكيل نادي مليحه والهيكل التنظيمي الحالي للنادي ومهامه الوظيفية وتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واقتراحات الموظفين والمقارنات المرجعية مع جهات مماثلة وجلسة العصف الذهني لجميع اللجان وتحليل البيئة الداخلية والخارجية.

وتقدم سعيد العاجل الخبير الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي على مبادرة نادي مليحه في طرح الخطة الاستراتيجية من عام 2021 إلى عام 2025 مؤكداً دعم مجلس الشارقة الرياضي لنادي مليحه لتحقيق رؤيته للسنوات المقبلة سواء في الجانب الرياضي أو الجانب الثقافي بعد أن يتم تحديد العناصر الأولية وفق احتياجات منطقة مليحه من رياضات.