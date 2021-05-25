شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أبوظبي للاستثمار يشتري حصة أقلية كبيرة في ديدالوس لبرمجيات الرعاية الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ذراع الاستثمار المباشر لجهاز أبوظبي للاستثمار اليوم الثلاثاء، إنها اشترت حصة أقلية كبيرة في شركة ديدالوس القابضة لبرمجيات الرعاية الصحية من شركة الاستثمار المباشر أرديان.

تقدم ديدالوس التي مقرها فلورنسا معلومات الرعاية الصحية وبرمجيات سريرية وإدارية للمستشفيات والعيادات والمختبرات في أكثر من 40 دولة.

وستظل أرديان صاحبة حصة الأغلبية في ديدالوس.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول تحت إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار 700 مليار دولار.

(رويترز)