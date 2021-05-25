شكرا لقرائتكم خبر عن دنفر يرد الاعتبار أمام بورتلاند في الدوري الأمريكي للمحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دنفر - أ ف ب

قاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقه دنفر ناغتس إلى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 128-109، وبالتالي تعويض خسارته أمامه 109-123 السبت الماضي.

وسجل يوكيتش 38 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف مايكل بورتر 18 نقطة والبديل بول ميلساب 15 نقطة مع سبع متابعات.

في المقابل، لم ينفع بورتلاند تألق نجمه داميان ليلارد، أفضل مسجل في المباراة برصيد 42 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

وفرض ناغتس أفضليته على مجريات المباراة بأكملها وحسم أرباعها لصالحه 31-25 و42-36 و28-26 و27-22 على التوالي.

وبرز في صفوف الخاسر أيضاً سي دجاي ماكولوم بتسجيله 21 نقطة ونورمان باول صاحب 15 نقطة.

وقال النجم الصربي إن "الفارق الليلة هو أننا خلقنا رميات مفتوحة".

وأضاف: "في المباراة الأولى، لم نخلق رميات مفتوحة. كانت ليلة صعبة بالنسبة لنا. لكن دكة البدلاء كانت جيدة اليوم، وساهم الجميع في الفوز".

وتابع: "لقد كان جهداً جماعياً حقيقياً"، مشيراً إلى أن دنفر سيحتاج إلى بذل جهد دفاعي أقوى مع انتقال السلسلة إلى بورتلاند، والمباراة الثالثة يوم الخميس.

وأردف يوكيتش الذي شجعه أسلوب دنفر القتالي ضد بورتلاند: "إنه فريق موهوب وخطير، لكننا نستطيع القتال على الأقل".

ومضى بالقول: "يبدو أننا نحب ذلك. عندما بدؤوا اللعب بقتالية، فعلنا ذلك أيضاً. لقد واجهنا نوعاً ما قتاليتهم. ربما كنا أعلى قليلاً، لكننا فرضنا تحكمنا فيها".