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السيسي يقود العالم لإعمار غزة.. وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة الإعمار

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الشارقة - اميمة ياسر -  

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن حضوره إلى إسرائيل يهدف إلى تخفيف التوتر في القدس، ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة، مشددا على أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن في وقت سابق تخصيص 500مليون دولار للبدء فيإعادة إعمار غزة.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، على تقديم مساعدات للفلسطينيين مع الحرص من عدم استفادة حركة حماس من هذه المساعدات، مضيفا: "أمامنا الكثير من الأمل والثقة ونسعى لمضاعفة الجهود لتحقيق السلام.. والولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وسنقدم مساهمات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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