أمن القاهرة يكشف حقيقة قيام سائق بإطلاق النار على المارة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ،تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة مجهولة بالاصطدام بعدد من السيارات وترويع المواطنين فى مدينة نصر.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة مجهولة بالاصطدام بعدد من السيارات، وإشعال النيران وإطلاق الأعيرة النارية على المارة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع مالكى السيارتين المتضررتين بمقطع الفيديو، وبسؤالهما أقرا بأنه أثناء قيام قائد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو باللهو بالسيارة قيادته، قام بالاصطدام بالسيارتين خاصتهما، ما أدى لإحداث تلفيات بها، وأضافا بعدم وجود ثمة إطلاق لأعيرة نارية والأصوات كانت صادرة من "الشكمان" الخاص بالسيارة المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المتسببة فى الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

وباستدعائه قرر بعدم علمه بملابسات الواقعة، وأن السيارة وقت ارتكاب الواقعة كانت بحوزة (ميكانيكى – مقيم بدائرة القسم) لإصلاحها، وعقب استلامها منه تلاحظ له وجود تلفيات بها فقام بإرسالها لأحد مراكز الصيانة وتعهد بإحضارها أمام النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط "الميكانيكى" المتسبب فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بأنه حال سيره بالسيارة لتجربتها اصطدمت به سيارة مجهولة من الخلف مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده والإصطدام بالسيارتين المشار إليهما.

وفى وقت لاحق تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مالك السيارة محل الواقعة بتضرره من القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، ومالكى السيارتين لاشتراكهم فى نشر أخبار كاذبة مما يسئ إليه.