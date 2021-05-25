الجزائر تعرب عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

أعربت الجزائر، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في مالي، مؤكدة رفضها لأي عمل لتكريس تغيير الحكومة بالقوة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه "تتابع الجزائر بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص".

ودعت جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار؛ من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

وجددت الجزائر دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة باه نداو، التي ظلت تقدم دعما متعدد الأوجه لها بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

كان الوضع قد تأزم في مالي مساء أمس الإثنين، إثر الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث تم اقتياد كل من الرئيس والوزير الأول للمرحلة الانتقالية باه نداو ومختار وان بالإكراه من قبل جنود الى معسكر الجيش في "كاتي" قرب باماكو.