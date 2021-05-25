ماستركارد تتعاون مع تيلدا لإطلاق بطاقة مدفوعة مسبقا بدون حساب بنكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال المصري:

أعلنت شركة ماستركارد عن شراكتها مع شركة «Telda» المصرية الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية والدفع الالكتروني، لإصدار بطاقات مدفوعة مسبقا لعملائها وتسهيل المعاملات من خلال بوابة ماستركارد.

ويوفر تطبيق «Telda» للمستخدمين ميزات متعددة بما في ذلك تحويل الأموال واستلامها، وهو الأول في السوق الذي يتيح تجربة دفع متكاملة بالبطاقة الرقمية، ودون حاجة إلى وجود حساب مصرفي، بحسب بيان من ماستركارد صوت اليوم الثلاثاء.

وسيتمكن عملاء «Telda» من نقل الأموال والتحكم في حسابهم المدفوع مقدماً من خلال خدمة إدارة الأموال التي تسمح لهم بالإطلاع على مواردهم المالية بسهولة ويسر.

وقال محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر، إن الشركة تتعاون مع «Telda» لتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد المصري من خلال طرح هذا التطبيق الذي يسمح لنا بتزويد المستهلكين بتجربة آمنة و مريحة لمعاملات الدفع والتحويل الخاصة بهم من منازلهم.

وقال أحمد صباح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Telda»، إنه مع استمرار إجراءات كوفيد-19 الاحترازية في تشكيل آلية عمل الشركات والاعتماد بشكل خاص على التكنولوجيا كانت هناك حاجة إلى إيجاد حلول ذكية مبتكرة.

وقال البيان إن المنصة الجديدة ستكون الأسهل والأسرع للمستهلكين لفتح حساب مدفوع مقدما في أي وقت من منازلهم.