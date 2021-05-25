بالصور.. ضبط المتسول المتحرش في نجع حمادي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مجلس مدينة نجع حمادي، اليوم الثلاثاء، متسول متهم بالتحرش بالسيدات والفتيات، عقب انتشار شكاوى على صفحات مناهضة التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الوحدة المحلية بنجع حمادي، اليوم الثلاثاء ، برئاسة عبد اللاه خبير، شن حملة مكبرة للمرور على شوارع المدن والقرى لضبط المتسولين ومنع ظاهرة انتشارهم واستغلال الأطفال في أعمال التسول.

وأسفرت الحملة عن ضبط متسول يدعى "عبد النبى.ح.هـ"، والذي اعتاد ممارسة نشاطه عبر استجداء المارة بطفلة صغيرة تجلس بجواره

وتبين أن المتهم اعتاد التحرش بالسيدات والفتيات كوسيلة لتخويفهن والحصول منهن على مبالغ مالية.

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قرر في شهر مايو الجاري، تشكيل لجنة للمرور اليومي على الشوارع بالتعاون مع مديرية أمن قنا، لضبط المتسولين في الميادين، لما تشكله الظاهرة من إساءة للشكل الحضاري للمحافظة.