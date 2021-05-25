هل سيُطرد السفير الإسرائيلي من إيرلندا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - مايو - 2021 12:58 مساءً

على خلفية ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي جرائم حرب خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة ومحاولة تهحير أهالي الشيخ جراح من منازلهم عنوة، يعتزم البرلمان الإيرلندي هذا الأسبوع التصويت على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي من إيرلندا.

ولفت الاقتراح إلى أن “أكثر من 60 طفلا قتلوا على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي”، مشيرا إلى أن “سبب التصعيد الأخير هو محاولة تنفيذ تطهير عرقي بحق 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس”.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن 11 نائبا من 4 أحزاب، قدموا اقتراح طرد السفير الأسبوع الماضي، وذلك قبيل سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وبحسب الصحيفة، فإن الاقتراح المذكور يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني، موضحة أن “وجود السفير الإسرائيلي في إيرلندا لا يمكن الدفاع عنه في ظل هذه الظروف”.