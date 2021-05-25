شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية التونسية تنقذ 100 مهاجر بينهم نساء ورضع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت وحدات من البحرية التونسية مئة مهاجر غير شرعي كانوا أبحروا من السواحل الليبية، وذلك قبالة سواحل جرجيس بجنوب تونس، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع التونسية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الوحدات البحرية تدخلت مساء أمس الاثنين عبر دورية عسكرية لإنقاذ مئة مهاجر ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم 10 نساء وثمانية رضع، وذلك بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإغاثة في روما.

وأفادت الوزارة بأن المهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي شمال شرق جرجيس، على بعد 40 كيلومترا، داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية.

ونقلت الوزارة عن المهاجرين القول إنهم أبحروا فجر أمس الاثنين من السواحل الليبية في اتجاه الفضاء الأوروبي.