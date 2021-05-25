انت الان تتابع خبر بالفيديو: المرور العامة تلغي نظام الحجز الالكتروني وتعيد العمل بترويج المعاملات بشكل حضوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشاد المواطنون بقرار رفع الحجز الإلكتروني المسبق لدوائر مديرية المرور في العاصمة، مؤكدين أن القرار من شأنه تقليل الروتين وتسريع في إنجاز المعاملات المرورية.

وفي الوقت الذي شددت فيه لجنة الصحة والسلامة العليا على ضرورة الالتزام بتعليماتها الصحية، ألزمت المرور العامة منتسبيها والمراجعين لدوائرها بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين المراجعين والمنتسبين.