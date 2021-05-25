هذه الأعراض الصحية تدل على نقص اليود… عالجيها بهذه الطرق!

عند وجود نقص في اليود، فلن تعاني الغدة الدرقية بمفردها، ولكن أيضًا الأعضاء الأخرى، إذ يحدث خلل في عمل الجسم بأكمله، حسب صحيفة "أيف" الروسية.

يتجلى نقص اليود في ضعف جهاز المناعة، والاكتئاب، والتعب المزمن، وفقر الدم، والوذمة.



وهناك علامة أخرى وهي زيادة الوزن.

يؤثر نقص اليود على الجهاز العصبي، ويؤدي نقص اليود لفترات طويلة إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي. عند نقص اليود لدى المراهقين والأطفال، قد يحدث اختلال في النمو العقلي والبدني. وهذا العنصر مهم بشكل خاص للنساء الحوامل.

اليود ضروري للجميع، ولكن معدله يحسبه الطبيب بشكل فردي. المقدار التقريبي لتناول هذا العنصر هو 150 ميكروغرام في اليوم، للحوامل - 250 ميكروغرام.

من المهم مراقبة صحتك وأعراض نقص اليود واستشارة الطبيب.