الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 40 يومًا

واعلنت الصحة الهندية في بيان لها، "تسجيل 196.427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد في حالات الإصابة اليومية بالعدوى منذ 14 أبريل / نيسان، بينما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3511 في ذات الفترة".



وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن "إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.95 مليون، بينما بلغ عدد وفيات فيروس كورونا في الهند 307231".