في 7 حزيران.. ترقبوا تطويرات مذهلة من 'آبل'

وأشار موقع "جي إس إم آرينا"، أن "آبل" تنوي أن تعقد مؤتمرها العالمي للمطورين بدءاً من 7 حزيران، وسيستمر لمدة 3 أيام حتى 10 حزيران المقبل.وسيكون المؤتمر افتراضياً عبر الإنترنت بالكامل، وسيكون الدخول إليه مجاني لكل المطورين المسجلين لدى "آبل".وستعرض خلاله شركة "آبل" عدد كبير من التطورات المذهلة التي تجهزها الشركة لأنظمة تشغيلها المختلفة "آي أو إس" و"آيباد أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"تي في أو إس"، بالإضافة إلى كشفها عدد من الإعلانات عن أجهزتها المرتقبة.

وسيكون المؤتمر متاحا للمطورين عبر خدمة "أبل تي في" أو عبر منصة "يوتيوب".