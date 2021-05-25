الإمارات تحصن اللاجئين بالأردن ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأولى من برنامج تطعيم اللاجئين السوريين بمخيمات المملكة الأردنية الهاشمية ضد فيروس كورونا.

ويستهدف البرنامج تطعيم 12 ألف لاجئ في المخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود ومخيمات الزعتري والأزرق والحديقة بلقاح "سينوفارم" المضاد لـ"كوفيد-19".



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ويجري تنفيذ برنامج اللقاحات بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات لدى عمّان ودائرة الصحة-أبوظبي ووزارة الصحة الأردنية.

حضر إطلاق برنامج التطعيم في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين مريجيب الفهود وفد الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام، وأحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة-أبوظبي، والدكتور غازي شركس مساعد الأمين العام لشؤون الأوبئة والأمراض السارية في وزارة الصحة الأردنية، وعدد من المسؤولين.

