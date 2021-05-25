سبب غريب يستدعي رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الثلاثاء، جلسة البرلمان بعد اعتذار الحكومة عن الحضور للمرة الثانية، بسبب جلوس النواب في المقاعد المخصصة لأعضاء الحكومة.



وقام نواب مجلس الأمة الكويتي بالجلوس في مقاعد أعضاء الحكومة، ما ترتب عليه إعلان الغانم رفع الجلسة.

وأعلن الغانم أن الحكومة أبلغته بعدم الحضور بسبب جلوس النواب في مقاعدهم، وفق "سكاي نيوز عربية".

وهذه هي المرة الثانية التي تعتذر الحكومة عن حضور الجلسة لهذا السبب، وقد قاطعت الحكومة الجلسة الخاصة الأحد الماضي والتي كانت مخصصة لاستجواب 3 وزراء.

والأحد الماضي، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، إنه تم رفع الجلسة الخاصة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب النيابي حيث كان الحضور 23 نائبا.