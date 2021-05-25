في ضربة استباقية جديدة.. المغرب يحبط مخططا إرهابيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

في ضربة استباقية جديدة، اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، عنصرين مواليين لتنظيم داعش الإرهابي، خططا لاستهداف مؤسسات حيوية في البلاد.



وبحسب بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، فإن الأمر يتعلق بشابين يتراوح عمرهما بين 23 و 29 عاما.

ووفق للعين كشف بيان إن العُنصرين ينشطان على مستوى منطقتين تُسميان آيت ملول وجماعة أولاد برحيل، ضواحي مدينة تارودانت القريبة من أكادير وسط المملكة.

وتأتي هذه العملية في ظل الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بأمن واستقرار المغرب.

الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت، وفق المصدر نفسه، أن "المشتبه فيهما أعلنا البيعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، في أفق الانخراط في مشاريع إرهابية داخل المملكة".

والمخططات الإرهابية التي كان الشابان يُخططان لها، تستهدف مؤسسات حيوية وعناصر أمنية.بحسب البيان.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية، وكذا تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة للموقوفين.