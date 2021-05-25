مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

قالت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، إن مستجدات الساعات الأخيرة سجلت خلال الساعات الماضية، 58 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 4 إصابات مؤكدة.



وأكدت اللجنة أن حالات الاشتباه توزعت في 9 محافظات يمنية، كانت ارفعها في الضالع بواقع 21 حالة، بينما حالات الإصابة المؤكدة نالت منها تعز حالتين، وحالتان تقاسمتها كل من عدن والضالع.

وأفادت اللجنة أن حالات الوفاة لهذا اليوم بلغت ثلاث حالات توزعت بين تعز وشبوة وحضرموت، بالإضافة إلى 15 حالة شفاء جميعها في حضرموت.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكد إصابتها (6662) حالة، منها (1310) حالات وفاة، و(3260) حالة شفاء