شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تفتح حدودها لـ10 دول منها بريطانيا دون PCR والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سمحت إسبانيا بفتح حدودها لـ10 دول، منها المملكة المتحدة واليابان ، دون الحاجة إلى اختبار بى سى آر، PCR، طالما تم تطعيمهم ضد كورونا، وبالتالى يتم توسيع قائمة البلدان خارج منطقة شينجن التي يمكنها دخول الأراضى الإسبانية دون قيود.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى جانب المملكة المتحدة واليابان ، فإن أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين وإسرائيل مدرجة بالفعل في تلك القائمة.

وستكون دول الاتحاد الأوروبي أو منطقة شينجن قادرة على الوصول إلى إسبانيا دون قيود طالما أنها مدرجة في القائمة الخضراء أو ، على العكس من ذلك ، مع PCR سلبى (كما هو الحال في ألمانيا وفرنسا)، ومع ذلك ، اعتبارًا من 7 يونيو ، ستتمكن من دخول إسبانيا دون الحاجة إلى قيود ما دمت مطعماً.

وتتوقع الحكومة أنه بحلول هذا العام سيتم الوصول إلى 50٪ مما تم استلامه قبل وصول الوباء ، وبالتالى التعافى التدريجى لواحد من أهم القطاعات فى هذا البلد.