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استراليا تغلق سفارتها بأفغانستان مع الانسحاب العسكرى الدولى

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الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون إغلاق السفارة الأسترالية لدى أفغانستان الجمعة المقبلة 28 مايو، فى ضوء الانسحاب العسكرى الدولي الوشيك من أفغانستان.

وقال موريسون - في تصريح أوردته صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية اليوم الثلاثاء، "تتوقع أستراليا أن يكون هذا الإجراء مؤقتًا وأننا سنستأنف وجودًا دائمًا في العاصمة كابول بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وأوضح أن "رحيل القوات الدولية، ومن ثم القوات الأسترالية من أفغانستان خلال الأشهر القليلة القادمة يجلب معه بيئة أمنية غير مؤكدة، بشكل متزايد؛ حيث تم إبلاغ الحكومة بعدم إمكانية توفير الترتيبات الأمنية لدعم استمرار وجودنا الدبلوماسي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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