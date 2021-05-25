شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تفرض الحجر الصحى لمدة 10 أيام على الوافدين من الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، إنها ستمدد فترة الحجر الصحى للمسافرين، الذين زاروا الهند مؤخرا وخمس دول أخرى فى جنوب آسيا من ستة أيام إلى 10 أيام، وسط مخاوف متزايدة بشأن المتغير الهندى لفيروس كورونا.

وقالت الحكومة - وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إنها ستفرض مؤخرا فترة حجر صحي لمدة ثلاثة أيام على المسافرين الذين زاروا كازاخستان وتونس، مع إجراء اختبار فيروس كورونا في اليوم الأخير.

ومن المقرر أن يدخل الحجر الصحى لمدة 10 أيام - والذي ينطبق أيضا على بنغلاديش وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا- حيز التنفيذ يوم /الجمعة/ القادم.

وسيطلب من المسافرين الذين ذهبوا إلى أي من مناطق جنوب آسيا هذه في غضون 14 يوما من وصولهم إلى اليابان البقاء في منشأة مخصصة لمدة 10 أيام إلزامية ، وسيتم خلالها اختبار فيروس كورونا ثلاث مرات.