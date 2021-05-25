شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من نابلس وجنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيين من نابلس وجنين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في نابلس وجنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً شرق مدينة نابلس بعد مداهمة منزله وتفتيشه، مشيرةً إلى اعتقال شاب فلسطيني آخر أثناء مروره عبر حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

ومن جهة أخرى استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة خاصة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في حي أم الشرايط في مدينة البيرة.