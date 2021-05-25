شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تنفي وجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري بشكل قاطع صحة التكهنات التي تحدثت عن وجود قاعدة عسكرية أو جوية أمريكية في باكستان.

وأوضح شودري في بيان له اليوم، أنه لا توجد قاعدة عسكرية أو جوية أمريكية في باكستان، ولا يوجد أي اقتراح في هذا الصدد، مؤكداً أن التكهنات التي تحدثت في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

وبيّن أن باكستان والولايات المتحدة الأمريكية لديهما إطار تعاون فيما يتعلق بالخطوط الجوية للاتصالات وخطوط الاتصالات الأرضية منذ عام 2001، مضيفاً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد في هذا الصدد.